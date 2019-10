Alto Adige | perché questo nome non esiste più forse

Fonte : vanityfair

(Di martedì 15 ottobre 2019) La questione è di prospettiva. Dal punto in cui si guarda la regione, anzi un pezzo solo di regione. Il Trentino infatti rimane, è l’che nonpiù, almeno non conla dicitura in tedesco, Südtirol, rimane. A vederla dal basso, l’non c’è, a vederla da Nord invece il Tirolo del Sudancora. Niente però che vada a toccare le cartine geografiche, ma solo ildi un ufficio a Bruxelles secondo quanto ha raccontato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. È comunque un cambiamento che, visto da parte italiana, è uno staccarsi per ora solo verbale di una parte di regione che ha forte volontà autonomista. La storia ha avuto il via con una decisione locale, all’interno di una legge che riguarda anche altro e che non ha mantenuto l’equilibrio linguistico fra italiano e tedesco. La Provincia autonoma di Bolzano –...

