Ucciso a coltellate in carcere il pedofilo che aveva stuprato almeno 71 bimbi

Inghilterra - Ucciso a coltellate in carcere il pedofilo Richard Huckle : ha abusato di 71 bambini : Il pedofilo seriale inglese Richard Huckle, 33 anni, è stato assassinato a coltellate in un carcere dello Yorkshire. L'uomo, ritenuto uno dei più spietati pedofili della storia del Regno Unito, era stato condannato nel 2016 a 22 ergastoli. Ha abusato di almeno 71 bambini, molti dei quali avevano solo pochi mesi di vita.Continua a leggere

Indonesia - italiano Ucciso a coltellate a Pulau Weh : Un italiano di 52 anni è stato ucciso in Indonesia. Luca Aldrovandi, questo il nome della vittima, si era trasferito da tempo nel paese asiatico e abitava sull'isola di Pulau Weh dove faceva l’operatore turistico: gestiva dei bungalow, un bar e "aveva trovato anche l’amore", secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino.Il corpo senza vita dell’uomo, originario di Guastalla (Reggio Emilia), è stato trovato riverso a terra nella veranda del ...

Indonesia - italiano Ucciso a coltellate : fermato un suo dipendente : È stato ucciso a coltellate: il 52enne italiano Luca Aldrovandi è stato trovato morto nel suo appartamento sull’isola di Pulau Weh, in Indonesia, dove gestiva il bar Bixio Cafè in un villaggio turistico. Come ha riferito Il Resto del Carlino, che ha riportato la notizia, il corpo è stato ritrovato nella veranda del suo appartamento da un dipendente che era andato a cercarlo quando aveva visto che non si era presentato al lavoro. In casa della ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : Luca Aldrovandi Ucciso a coltellate in Indonesia : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il 52enne italiano Luca Aldrovandi, è stato trovato senza vita, ucciso a coltellate, 11 ottobre 2019,

Indonesia - Ucciso a coltellate un italiano di 52 anni. Fermato un dipendente del suo locale : Un italiano ucciso a coltellate in Indonesia. Il 52enne Luca Aldrovandi è stato trovato morto nel suo appartamento sull’isola di Pulau Weh, dove gestiva il bar ‘Bixio Cafè‘ in un villaggio turistico. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, è stato ferito da alcune coltellate, di cui una, probabilmente quella fatale, al collo. Il cadavere è stato ritrovato nella veranda dell’appartamento da un suo dipendente che ...

Indonesia - italiano Ucciso a coltellate : 9.32 Un cittadino italiano è stato ucciso a coltellate in Indonesia. Si tratta di Luca Aldrovandi, 52 anni, originario di Guastalla (Reggio Emilia). Il corpo è stato trovato nel suo appartamento da un dipendente del bar gestito dalla vittima che da anni faceva l'operatore turistico in un villaggio sull'isola di Pulau Weh. Lo riporta il Resto del Carlino. I sospetti della polizia di Sabang sono su un dipendente,che sarebbe stato fermato ed è a ...

Luca Aldrovandi - Ucciso a coltellate nel paradiso dei subacquei : aveva 52 anni : Originario di Guastalla (Reggio Emilia), è stato ucciso a coltellate sull'isola di Pulau Weh in Indonesia, dove da tempo si...

Italiano Ucciso a coltellate in Indonesia : Luca Aldrovandi aveva 52 anni, era originario di Guastalla. Il corpo è stato trovato da un dipendente della locanda gestita dalla vittima che da anni faceva l'operatore turistico in un villaggio sull'isola di Pulau Weh

Giallo in Indonesia - italiano Ucciso a coltellate : il corpo trovato nel suo appartamento : Luca Aldrovandi aveva 52 anni, originario di Guastalla. Il corpo è stato trovato nel suo appartamento da un dipendente del bar gestito dalla vittima che da anni faceva l'operatore turistico in un villaggio sull'isola di Pulau Weh. Sospetti su due suoi dipendenti.Continua a leggere

Cittadino italiano Ucciso a coltellate in Indonesia : Un Cittadino italiano è stato ucciso a coltellate in Indonesia. Si tratta di Luca Aldrovandi, 52 anni, originario di Guastalla (Reggio Emilia).Il corpo è stato trovato nel suo appartamento da un dipendente del bar gestito dalla vittima che da anni faceva l’operatore turistico in un villaggio sull’isola di Pulau Weh. Lo riporta il Resto del Carlino. I sospetti della polizia di Sabang sono su un dipendente, che sarebbe ...

Ventunenne Ucciso a coltellate a Londra - arrestati due pizzaioli campani : Due cittadini campani sono stati arrestati a Londra per l'omicidio di un giovane di origini albanesi, pugnalato a morte nel suo appartamento di Brighton lo scorso 11 settembre. I due, pizzaioli con origini casertane, sono stati arrestati due giorni dopo i fatti. "Cercheremo di impedire che vengano tritati dal sistema giudiziario inglese solo per chiudere il caso" dice a Fanpage l'avvocato Tirelli, legale di uno dei arrestati.Continua a leggere

Lite per una precedenza - Giovanni muore a 28 anni Ucciso a coltellate davanti a moglie e figlio : l'omicida è in fuga : Una mancata precedenza a un incrocio, la Lite davanti a decine di automobilisti. Una coltellata al petto. Un ragazzo di 28 anni di Trani, Giovanni Di Vito, è morto questa sera nel...

Bologna. Nicola Rinaldi Ucciso a coltellate da Luciano Listrani : Nicola Rinaldi è stato ucciso a coltellate durante una lite in strada. L’omicidio del ragazzo di 28 anni è avvenuto

Bologna - 28enne Ucciso a coltellate : arrestato il vicino di casa. C’è anche un altro sospettato : Era stato fermato subito dopo l’omicidio di Nicola Rinaldi, 28enne accoltellato in via Frati, alla periferia di Bologna, e nella notte è stato arrestato dalla Polizia: si tratta di Luciano Listrani, 58 anni, vicino di casa della vittima e fin da subito principale sospettate per il delitto. Il giovane mercoledì mattina è stato aggredito e ferito con un coltello, probabilmente all’interno di un condominio e forse per ragioni legate ...