Quando ancora potevamo salvarci dai cambiamenti climatici

Roberto Baggio non dimentica : “Quando vado a dormire penso ancora al rigore col Brasile…” : Secondo tanti, il più forte calciatore italiano di sempre. Ha trascinato da solo l’Italia alla finale del Mondiale di Usa ’94, ma il destino ha deciso di metterlo davanti alla scelta più difficile: il rigore proprio all’ultima atto contro il Brasile. Roberto Baggio racconta di pensare ancora a quell’episodio, nonostante siano passati 25 anni. “Mi ritrovo tante volte, quando vado a dormire, a pensarci ...

Samuel Little - Quando l’America ha scoperto il più prolifico serial killer ancora in vita : Un anno fa, Samuel Little, un ergastolano in carcere per aver strangolato 3 donne, ha cominciato a confessare delitti sparsi in 19 stati d'America. Dotato di una eccezionale memoria fotografica, è stato in grado di disegnare i volti di tutte le vittime. Ne conta 93. Tutte le confessioni sono state verificate dall'FBI. Così l'America ha scoperto il suo più prolifico serial killer.Continua a leggere

Torino - sono ancora vivi e portano fiori sulle loro tombe : “Quando moriremo chi lo farà?” : La coppia di settantenni torinesi porta ogni settimana fiori freschi sui loro loculi che sono stati già preparati con tanto di foto e nome. "Ad ogni visita portiamo fiori e passiamo uno straccetto sulle fotografie per toglierne la polvere. Visto che non abbiamo figli pensiamo che una volta passati a miglior vita, nessuno verrà a trovarci al camposanto" hanno spiegato.Continua a leggere

Quando moriamo non siamo ancora del tutto morti per un anno : la scoperta nella ‘fattoria dei corpi’ : Il nostro corpo, una volta che siamo morti, continua a vivere per quasi un anno. Questo è quanto ha scoperto la scienziata Alyson Wilson che studia ciò che c'è da sapere sul post mortem e che è giunta alle sue conclusioni grazie ad una ricerca realizzata nella segreta 'fattoria dei corpi' in Australia.Continua a leggere

Giulia De Lellis confessa : "Quel gioco di sguardi con Iannone Quando stava ancora con Belen" : La fashion influencer ricorda un episodio avvenuto tempo fa, ai tempi del fidanzamento con Andrea Damante

I videogiochi sarebbero ancora molto arretrati Quando si parla di rappresentare diversità di genere - di etnia e disabilità : Uno studio condotto da Currys PC World sulla diversità e la rappresentazione nei videogiochi ha concluso che, sebbene la rappresentazione di etnia, genere e disabilità sia migliorata negli ultimi tempi, permane una tendenza verso il maschio giovane, bianco ed eterosessuale.Il metodo di studio avrebbe assegnato una serie di punti a diversi giochi che soddisfacevano determinati criteri. Ad esempio, un personaggio femminile protagonista avrebbe ...

Uscita Dragon Ball Z Kakarot ancora senza una data - Quando potrebbe essere rivelata? : Di parole su Dragon Ball Z Kakarot ne sono state spese a fiumi nel corso degli ultimi mesi. Ed è anche a dir poco lecito, vista la potenza del franchise, che da ormai decenni domina tanto la scena anime quanto quella videoludica. La presentazione di questo nuovo capitolo di una saga intramontabile, avvenuta nel corso dell'E3 2019, ha inequivocabilmente catturato le attenzioni dei videogiocatori di tutto il mondo, complice soprattutto ...

Meteo - è ancora estate al cento per cento : fino a Quando "resiste" il caldo africano : Si toccheranno i 35 gradi in ben cinque regioni, e gran caldo quasi dappertutto. da giovedì la situazione potrebbe cambiare...

Brescia - Cellino parla ancora di Balotelli. E svela una retroscena : “Quando era in Inghilterra…” : Nonostante sia ancora passato qualche giorno, e per le prime gare non possa scendere in campo, il Brescia non vede l’ora di veder giocare Mario Balotelli. Dopo l’annuncio e la presentazione ufficiale, il presidente dei lombardi Massimo Cellino è tornato a parlare di Super Mario ai microfoni di Sky, svelando un retroscena. “Lo conoscevo da quando giocava al Liverpool e l’ho incontrato spesso a Manchester, al ...

La prima foto di Meghan Markle e Kate Middleton è stata scattata molto prima ...

Romina Power ricorda la figlia Ylenia su Instagram : "Quando ancora le estati erano lunghe e felici" : Un dolore del quale si è tanto parlato in passato, ma al quale vogliono far sempre meno riferimento oggi. Stiamo parlando dello straziante caso della figlia di Romina Power e Albano Carrisi, Ylenia, scomparsa nel 1993 negli Stati Uniti d'America, all'età di 23 anni, e mai ritrovata. La figlia di Albano e Romina scomparve 26 anni fa a New Orleans, città della Louisiana.Contattò telefonicamente mamma e papà il 31 dicembre 1993, ma da quel ...