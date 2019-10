Galliani | “Monza col vento in poppa Milan? Noi abbiamo ceduto a Li non a Elliott”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1, l’amministratore delegato del Monza Adrianoha fatto il punto sul percorso di crescita dei brianzoli: “Siamo con ilinma siamo solo alla nona giornata, l’obiettivo è arrivare primi per provare a vincere il campionato. Le cose vanno fatte per gradi, piano piano dobbiamo far crescere i nostri ragazzi senza mettere pressione e con i piedi ben saldi a terra”. Alla domanda su come è nata l’idea di questa avventura con Silvio Berlusconi,ha detto: “La colpa è mia, perchè sono nato a Monza e sono già stato proprietario. E’ sempre stata la mia passione, ma questo non è un tradimento. Sono orgoglioso di queste otto vittorie in nove partite e di aver inoculato in Berlusconi la stessa passione”. Il discorso si è spostato poi sul: “Monza ...

