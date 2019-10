Susy Laude | «Fermarsi mai»

Fonte : vanityfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) Dino Abbrescia eDino Abbrescia eDino Abbrescia eDino Abbrescia eDino Abbrescia eQuesta intervista è tratta dal numero di Vanity Fair in edicola. Il lago di Garda visto dalla casa di Salò diè una distesa blu chiusa tra i suoi monti e paesini che appena la luce cambia si fa celeste di luccichii, e se arrivano delle nuvole diventa nero pece, opaco da spavento. Lei, seduta al tavolo della cucina, riempie il vuoto di tutto quel bianco intorno lasciato da una madre scomparsa troppo presto unendo, come esistenza impone, voli e cadute, tragedia e commedia. E sembra di stare nella scena finale dei Giorni dell’Abbandono, quando Margherita Buy realizza che la paura forse o almeno a tratti scompare, se pensiamo che in fondo altro non siamo che «passare della morte nel rumore confuso della vita, gioie insieme a fitte di dolore, cuore ...

RobertoSignore7 : RT @ZicaEliana: #SeMiVuoiBene un Film di FAUSTO BRIZZI al Cinema dal 17 Ottobre??,con BISIO, @insinnaflavio ,LUCIA OCONE,LORENA CACCIATORE,E… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Appena un minuto: Intervista con Herbert Ballerina, Susy Laude e Dino Abbrescia - herbertballeri : RT @lotusproduzioni: #APPenaUnMinuto vi aspetta al cinema! Una commedia di Francesco Mandelli con Max Giusti, Paolo Calabresi, Dino Abbresc… -