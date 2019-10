Rottamazione cartelle | nuova possibilità | il Dl Fisco potrebbe riaprire i termini

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il governo Conte bis si accinge a varare lalegge di Bilancio. Lavori in corso per la manovra finanziaria del governo giallo-rosso, con il decreto fiscale che ormai è quasi pronto per arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri la settimana prossima. Nel collegato alla legge di Bilancio il nuovo esecutivo non avrebbe voluto inserire nessuna misura relativa a sanatorie diesattoriali e debiti fiscali. "La stagione dei condoni è finita", così molti rappresentanti del governo sembrava avessero chiuso le porte a nuove rottamazioni dellee nuove sanatorie. Le esigenze di cassa, però, sono sempre le stesse e così pare ormai molto probabile che nel decreto fiscale entri la riapertura deiper pagare la prima rata dellater, quella che ha varato il governo giallo-verde lo scorso anno. ...

