Prime Impressioni Batwoman | The CW prova a fare l’adulta | ma resta sempre CW

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 13 ottobre 2019): The CWuna nota dark come aveva fatto inizialmente con Arrow, complice lo spettro di Batman. Rimane convincente Ruby Rose. The CW continua ad espandere il suo Arrowverse con, prima supereroina dichiaratamente gay nonché cugina di Batman. Complice la sua riscrittura nei New 52 fumettistici, da cui trae ispirazione allontanandosene, ci presenta una protagonista forte che deve risolvere i conti con il proprio passato, come da manuale. Una donna forte da affiancare a Supergirl la domenica, mentre in casa DC/CW si prepara un nuovo spin-off al femminile. La tramaracconta di Kate Kane, conosciuta nelle strade di Gotham come. Una donna, lesbica, addestrata al combattimento il cui unico obiettivo è ripulire le strade della città dai criminali, ma ancora non si sente un eroe. In una città alla ricerca di un eroe, Kate dovrà combattere ...

Dinners525 : RT @UilmNazionale: #Confimi Avviata la trattativa per il rinnovo del #Ccnl Nell’articolo di @lucamcolonna le prime impressioni e le prospet… - riokuncahyo : RT @football_nerds: ???? Ecco il font della Nazionale Italiana di Calcio per la maglia Rinascimento. Colore oro e dettagli ispirati alle cuci… - evangelista1951 : RT @UilmNazionale: #Confimi Avviata la trattativa per il rinnovo del #Ccnl Nell’articolo di @lucamcolonna le prime impressioni e le prospet… -