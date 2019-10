Genova | tartaruga marina in difficoltà recuperata dalla Capitaneria

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) Una motovedetta delladi porto ha recuperato unaCaretta–Caretta in evidente stato di, a 5 kmdiga foranea del porto di. La, chiamata “Trecentina” dall’equipaggio della motovedetta, è stata trasportata all’Acquario didove le saranno prestate le cure necessarie dal veterinario competente per consentire, in futuro, il rilascio dell’animale nell’ambiente marino. L'articoloinMeteo Web.

