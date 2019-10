Di Maio rilancia su riforme | “Noi ago bilancia” Ma resta distanza con Grillo

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 13 ottobre 2019) Ago della bilancia dei governi per i prossimi dieci anni: questo sara' il Movimento 5 Stelle che decidera' la linea politica e i programmi da portare avanti: e' l'assicurazione con cui Luigi Di, capo politico di M5s e ministro degli Esteri, ha chiuso la due giorni di kermesse alla Mostra d'Oltremare di Napoli per festeggiare il decennale dalla nascita della 'creatura' voluta da Beppee Gianroberto Casaleggio. Die' intervenuto a 360 gradi dal palco 'Io sono futuro', annunciando nuove, anche costituzionali e chiudendo ad alleanze con il Pd sul territorio perche' M5s punta, semmai a "patti civici", laddove e' possibile, come sta accadendo in Umbria. "Mi si dice: ma allora in Campania vi alleate con De Luca? Ma neanche per sogno", infatti, ha precisato. Nel suo discorso ampio spazio alla manovra, sulla quale, in mattinata ha riunito tutto lo staff dei 'suoi ...

