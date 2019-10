Da noi a ruota libera | la 90enne gela la Fialdini | Quello mi dà

Francesca Fialdini ‘gelata’ a Da noi…a ruota libera : “Non ho capito” : Da noi…a ruota libera. La Fialdini convince sempre più i telespettatori Sono tornate oggi, domenica 13 ottobre, le emozionanti storie de Da noi…a ruota libera. Al pubblico si è presentata una Francesca Fialdini più briosa che mai con addosso degli abiti così luccicanti da fare luce a tutto lo studio. Così, come il suo grande […] L'articolo Francesca Fialdini ‘gelata’ a Da noi…a ruota libera: “Non ho ...

È morto Manuel Frattini - l'ultima apparizione tv a Da noi...A ruota libera (VIDEO) : La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: è scomparso il danzatore e attore teatrale Manuel Frattini, aveva 54 anni. La morte è stata causata da un improvviso malore che ha portato ad un arresto cardiaco. L'artista si trovava a Milano per una serata di beneficenza, nonostante i soccorsi immediati, i tentativi sono risultati vani.Fin dall'età giovane il teatro è stata la sua seconda casa, la danza la dimensione perfetta. Un grande ...

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Paola Torrente/ La Miss Curvy e quel problema mai risolto - Da noi... A Ruota Libera - : Paola Torrente, Da Noi... A Ruota Libera: la Miss Curvy ospite dello studio di Francesca Fialdini nel nuovo programma della domenica pomeriggio.

Da noi a ruota libera : Francesca Fialdini chiama un’altra conduttrice : Francesca Fialdini intervista un’altra conduttrice Rai: gli ospiti di Da noi… a ruota libera di domani Andrà in onda domani, 13 ottobre, la quarta puntata di Da noi… a ruota libera, il nuovo programma domenicale condotto da Francesca Fialdini su Rai1, trasmesso dopo Domenica In di Mara Venier (ore 17.35). E come svelano le anticipazioni di Da noi a ruota libera del 13 ottobre diffuse dal sito dell’ufficio stampa della ...

Da noi - a ruota libera. Ascolti Francesca Fialdini : “Abbiamo vinto la…” : Francesca Fialdini sugli Ascolti di Da noi… a ruota libera: “Abbiamo vinto la schedina!” E’ andata in onda ieri, domenica 6 ottobre 2019, la terza puntata di Da noi… a ruota libera, il nuovo programma del pomeriggio festivo di Rai1, condotto da Francesca Fialdini, reduce da due stagioni trascorse alla guida de La vita in diretta prima con Marco Liorni e poi con Tiberio Timperi. E stamani, come ogni lunedì, è ...

Francesca Fialdini choc a Da noi - a ruota libera : “Mi è successo…” : Da noi, a ruota libera. Francesca Fialdini fa una rivelazione spiazzante: “Mi è quasi successo che…” Ha fatto una rivelazione inaspettata Francesca Fialdini nella terza puntata di Da noi a ruota libera, trasmessa oggi, domenica 6 ottobre 2019. L’ex conduttrice de La vita in diretta, intervistando Vanessa Scalera, l’attrice protagonista della fortunata fiction di Rai1 Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, le ha ...

Da noi… a ruota libera : Francesca Fialdini tallona la d’Urso. Gli ospiti : Francesca Fialdini: terza sfida con Barbara d’Urso dopo il calo d’ascolti. ospiti e anticipazioni 6 ottobre Andrà in onda domani, 6 ottobre 2019, la terza puntata di Da noi… a ruota libera, il nuovo programma domenicale di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, che ha debuttato con ottimi risultati in termini di auditel il 22 settembre scorso. Eppure, dopo la prima inaspettata vittoria sul temibile competitor Domenica Live di ...

Da noi a ruota libera - Turci su Emma Marrone : “Dà fastidio perchè…” : Emma Marrone malata, Paola Turci parla di lei: “Esprime libertà e sincerità che danno fastidio a tanti” E’ stata ospite di Francesca Fialdini nella puntata di Da noi… a ruota libera di oggi, domenica 29 settembre 2019, Paola Turci, che nel salotto televisivo dello studio Rai di Torino dal quale la trasmissione va in onda, ha rilasciato una bellissima intervista, nel corso della quale ha parlato di alcune sue colleghe, ...

Francesca Fialdini - Da noi a ruota libera. L’annucio : “Avremo una…” : Da noi… a ruota libera: Francesca Fialdini rompe il silenzio sulla seconda puntata Andrà in onda oggi, domenica 29 settembre 2019, la seconda puntata di Da noi… a ruota libera, il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini, partito con ottimi ascolti la settimana scorsa e trasmesso dopo Domenica In di Mara Venier. E aspettando proprio il secondo appuntamento di Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini qualche ora fa ha rotto il ...

Da noi... a ruota libera - Francesca Fialdini e quel problema ai piedi : lo strano dettaglio in televisione : Non sfugge niente all'affezionatissimo pubblico di Francesca Fialdini, bella e brava conduttrice Rai di Da noi... A ruota libera. Tra i tanti commenti alle sue immagini su Instagram c'è anche quello di un utente che nota come la Fialdini tenda a indossare sempre le stesse scarpe. La conduttrice in m