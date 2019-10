Con il reddito universale diventiamo i primi nel mondo

Agatina Arena - la cantante neomelodica incide un disco Con i soldi del reddito di cittadinanza : denunciata per truffa aggravata : Ha utilizzato i soldi del reddito di cittadinanza per realizzare il sogno della sua vita: incidere un disco. Per questo Agatina Arena, cantante neomelodica di Librino, in provincia di Catania, è stata denunciata dalla polizia per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: da luglio scorso percepiva il reddito di cittadinanza, per un valore di 709 euro al mese. La “regina di Palermo”, così si fa chiamare la ...

Reddito di cittadinanza : Richetti “non va riConfermato - Pd incoerente” : Reddito di cittadinanza: Richetti “non va riconfermato, Pd incoerente” Il Reddito di cittadinanza continua a tenere banco nel dibattito politico: Matteo Richetti ha recentemente criticato il suo ex partito per il sostegno alla misura targata 5 stelle. Reddito di cittadinanza: le critiche di Richetti Lasciato il Pd in seguito all’alleanza di governo siglata con il Movimento, Richetti si è lanciato in un’aspra critica agli ex colleghi di ...

Matteo Richetti : “Il Reddito di cittadinanza non va riConfermato. Incoerenza clamorosa dal Pd” : Il senatore Matteo Richetti, uscito il mese scorso dalle fila dei democratici, ha spiegato a Fanpage.it il suo intervento di qualche giorno fa a palazzo Madama contro il Reddito di cittadinanza. "Non sta producendo né inserimento lavorativo, né contrasto alla povertà. In aula ho ricordato che il Pd era contrario a quello strumento, ma per ragioni di convenienza personale di qualche capo pastore del partito ora lo sostiene".Continua a leggere

Sanità - gig-eConomy : ?negli Usa cresce il lavoro a basso reddito : L’espansione dell’economia ha schiacciato il tasso dei disoccupati ai minimi di 50 anni, ma l’aumento degli impieghi riguarda settori meno remunerati:?il welfare guadagna 40mila nuovi impieghi, il manifatturiero ne perde 2.000. Così i salari faticano a tenere il passo

Reddito di cittadinanza - l’annuncio di Conte : verrà esteso anche ai senzatetto : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che il governo e l'Inps stanno portando avanti un progetto per portare il Reddito di cittadinanza anche ai senzatetto, attualmente esclusi dalla misura. In realtà la questione era già stata discussa nei mesi precedenti, ma la maggioranza (allora composta da Lega e M5s) bocciò un emendamento che consentiva l'accesso al sussidio anche per i senzatetto.Continua a leggere

Il reddito di cittadinanza Continua a funzionare a metà : Più di 800 mila famiglie stanno ricevendo un assegno medio da 450 euro al mese, ma la parte che dovrebbe aiutare a trovare un lavoro è parecchio in ritardo

In un paese Con il reddito di cittadinanza - non siamo pronti alle prove multiple : La notte di Doha ha incoronato il re del decathlon, il tedesco Niklas Kaul, che a 21 anni con 8691 punti diventa il “Superman” sulla vetta del mondo. Lo so, non avevamo azzurri in questa gara (purtroppo), ma la natura del tutto peculiare delle prove multiple, del decathlon in questo caso, merita att

Vogliono pagare al bar Con il reddito minimo : finisce in rissa : Brutta serata per una barista di Trieste che sabato 28 settembre è stata aggredita da una coppia nel locale dove lavorava. I due avrebbero preteso di pagare le consumazioni utilizzando la tessera del reddito di cittadinanza. Quando la donna si è rifiutata, i due fidanzati, visibilmente sotto l’effetto dell’alcol, l’hanno aggredita. Il fatto è avvenuto a Trieste, in via Gabriele D’Annunzio, verso le 7,30 di sera.\\La coppia, un 40enne di ...

Ticket sanitario - Conte frena : sì a rimodulazione sul reddito ma spalmata nel tempo : Ticket sanitario, Conte frena sulla rimodulazione in base al reddito. «Gli interventi sul super Ticket e sul Ticket sanitario sono programmati non domani mattina ma in un arco di tempo...

Manovra - cambiano detrazioni e ticket Così le nuove soglie di reddito. Le misure Il fact-checking del Corriere sui Conti : Si partirà con la rimodulazione dei ticket sanitari e il taglio delle detrazioni fiscali per chi dichiara più di 100 mila euro, stop agli sgravi oltre i 300 mila euro di reddito. Badanti, i datori di lavoro saranno sostituti di imposta