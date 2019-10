Verissimo | Lorella Boccia | la verità sull’aggressione subita con il marito Niccolò

Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 12 ottobre 2019)racconta l’aggressione a: «Mi hanno schiaffeggiato. Poi mio…». La ballerina di Amici Celebrities ha raccontato a Silvia Toffanin la grande paura per l’aggressioneda lei e suo, la notte tra il 3 e il 4 ottobre. Ecco le parole di: «Ero vestita carina, ero felice perché ero a cena con mio. Non pensavo che una serata romantica potesse trasformarsi in tutto questo. Siamo usciti dal ristorante e abbiamo incrociato due ragazzi. Ci hanno chiamato, ci siamo voltati ed è iniziato tutto. Ho pochissimi attimi di lucidità. Tendo sempre a cancellare. La paura più grande era per mio. Con un coltello ci hanno derubato. Avevo un ferma fedina, ma non riuscivo a toglierlo. E questa cosa a loro ha dato fastidio. Mi hanno dato uno schiaffo. Io non ho sentito niente, perché avevo paura che Nic reagisse. Nic ha ...

