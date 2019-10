Fonte : optimaitalia

(Di sabato 12 ottobre 2019) Dopo giorni caratterizzati da notizie contrastanti e da un leggero ritardo per ilS10 sulla tabella di marcia, emergono oggi 12 ottobre alcune novità rilevanti per tutti coloro che non vedono l'ora di toccare con mano l'aggiornamento10 a bordo del device. Seppur nella sola versione. Di recente, su queste pagine, vi ho parlato dello slittamento del programma di circa cinque giorni in Europa, con un nuovo appuntamento probabilmente fissato il giorno 15. Ebbene, qualcosina si sta muovendo. Il programma aggiornato per10 sulS10 All'alba, infatti, abbiamo avuto un nuovo aggiornamento rilevante da parte di una fonte come SamMobile, grazie alla quale abbiamo finalmente le idee più chiare sui tempi di10 in versionea bordo dei variS10 lanciati sul mercato. Andiamo con ordine, perché secondo il sito vicino ...

GioPao9 : Si è sbloccata la beta Android 10 per il #SamsungGalaxyS10 questo sabato: bollettino aggiornato - OptiMagazine : Si è sbloccata la beta Android 10 per il Samsung Galaxy S10 questo sabato: bollettino aggiornato… -