‘Allen era immobile ci guardava’ | il bambino scomparso a Ventimiglia e ritrovato tra i rovi

Ritrovato Allen, il bambino scomparso a Ventimiglia: ‚ÄėEra immobile, non parlava. Solo dopo ho capito ‚Äė. Dopo 36 ore di paura e angoscia, si √® conclusa con un lieto fine la vicenda del piccolo Allen Bernard Ganao, il bambino di cinque anni scomparso nella notte dell‚Äô11 luglio dal campeggio ‚ÄúPor la Mar‚ÄĚ a Latte, frazione di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Allen √® stato ritrovato vivo, seppur provato, grazie all‚Äôintervento di tre volontari della protezione civile. Una storia che ha commosso l‚ÄôItalia, e che ha messo in evidenza tutte le fragilit√† e la forza di una comunit√† intera mobilitata per un bambino speciale: Allen √® infatti affetto da autismo e, come spesso accade in questi casi, la sua scomparsa √® avvenuta in silenzio, senza un grido, senza un segnale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

¬© Notizieaudaci.it - ‚ÄėAllen era immobile, ci guardava‚Äô: il bambino scomparso a Ventimiglia e ritrovato tra i rovi