Il Milan dopo il flop Brown passa alla destra | Doué costa troppo e allora tutto su Pubill

In attesa di trovare il sostituto di Theo sulla fascia sinistra, il Diavolo pensa al lato opposto. I 18 milioni per il fratello della stella del Psg sono lontani dai 25 che chiede lo Strasburgo, si vira sullo spagnolo dell'Almeria.

In questa notizia si parla di: milan - flop - brown - passa

Pagelle Genoa Milan, TOP e FLOP del match di Serie A - I top e i flop del match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: pagelle Genoa Milan I TOP e i FLOP del match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025: pagelle Genoa Milan.

GENOA-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News - È finita Genoa-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2024-2025. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri.

Milan, Ravezzani: “Maldini e Massara appiedati dopo qualche flop. Ora invece …” - Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento sul Milan, facendo il paragone con l'epoca di Paolo Maldini e Frederic Massara

Milan, per Brown danno, beffa e sfottò: il Fenerbahce si fa gioco di Tare. Web in delirio - Il terzino inglese sposa il Fenerbahçe e il club turco punzecchia il Milan con uno sfottò sui social diventato virale ... Come scrive sport.virgilio.it

Milan, il danno e la beffa: il Fenerbahce presenta Brown e sfotte - Il club di Istanbul ha presentato con un video social il nuovo acquisto, con tanto di presa in giro al Milan, dopo la sfida di mercato vinta ... Si legge su msn.com