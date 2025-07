Il club bianconero prosegue la campagna di rafforzamento massiccia: nuova zampata del direttore generale, Tudor può sorridere finalmente La Juve. vola: la zampata di Comolli e Tudor finalmente sorride (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quella sensazione di qualcosa che sta per succedere, ma che non sai ancora esattamente cosa? È un po’ quello che si respira oggi nel quartier generale della Juventus. Tra le tante priorità di mercato, una in particolare è finita in cima alla lista di Igor Tudor: servono nuovi esterni offensivi. Non solo per ampliare la rosa, ma per dare forma e sostanza al 3-4-2-1 che il tecnico croato ha già in testa da settimane. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - La Juve… vola: la zampata di Comolli e Tudor finalmente sorride