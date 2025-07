Uomini e Donne Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone genitori di Luay | il significato del nome

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono ufficialmente diventati genitori. Dopo un anno ricco di emozioni, tra incontri, crisi, riconciliazioni e una proposta di matrimonio in studio, la coppia nata nel trono over di Uomini e Donne ha coronato il proprio sogno d’amore con la nascita del piccolo Luay. Il bimbo è venuto alla luce venerdì 11 luglio 2025 e ha già ricevuto l’affetto di tantissimi volti noti del programma che hanno celebrato l’arrivo di questa nuova vita sui social. Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: l’amore nato a Uomini e Donne. La storia tra Asmaa e Cristiano è sbocciata durante l’edizione 2023-2024 di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone genitori di Luay: il significato del nome

In questa notizia si parla di: asmaa - uomini - donne - fares

L’ex di Uomini e Donne Asmaa Fares incinta, come sta: “Momento difficile, il mio corpo non ce la fa più” - Asmaa Fares, ex dama di Uomini e Donne, è incinta del primo figlio con Cristiano Lo Zupone, conosciuto nel programma.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne genitori, è nato il loro primo figlio insieme - Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, la coppia nata a Uomini e Donne oltre un anno fa, sono diventati genitori.

Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono diventati genitori! - Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono diventati genitori. Ecco le prime foto insieme al loro bambino.

Asmaa e Cristiano diventeranno genitori fra pochi giorni #uominiedonne Vai su Facebook

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne genitori, è nato il loro primo figlio insieme; Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono diventati genitori!; L'ex di Uomini e Donne Asmaa Fares incinta, come sta: Momento difficile, il mio corpo non ce la fa più.

Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sono diventati genitori! - Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono diventati genitori. Si legge su comingsoon.it

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne genitori, è nato il loro primo figlio insieme - Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, la coppia nata a Uomini e Donne oltre un anno fa, sono diventati genitori. Scrive fanpage.it