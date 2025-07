Una decina di bici rubate alla festa dell’oratorio di Fornovo il sindaco | Segnale di un degenero generale

Fornovo. Una decina di biciclette rubate durante la festa dell’oratorio di sabato 13 luglio. Amara la sorpresa per i proprietari che, dopo una serata all’insegna del divertimento, si sono trovati senza mezzo per tornare a casa. Le ricerche sono scattate l’indomani e giĂ diverse bici sono state ritrovate nei campi e nei pressi del cimitero. A distanza di poche centinaia di metri dal punto del furto, segno che i mezzi sarebbero stati utilizzati solo per brevi spostamenti. L’ipotesi piĂą accreditata è che a prendere le biciclette siano stati alcuni ragazzi provenienti dai paesi circostanti, presenti alla festa, che per rientrare avrebbero sottratto i mezzi incustoditi, abbandonandoli poco dopo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

