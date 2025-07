Tognozzi può tornare alla Juve? Tutta la verità sulle ultime voci legate al DS | la situazione

Tognozzi può tornare alla Juve? Le ultimissime sul possibile nuovo direttore sportivo dei bianconeri. La Juve sta affrontando un periodo di cambiamento anche a livello dirigenziale, con il mercato che continua a essere una delle prioritĂ . In questo processo di riorganizzazione, uno dei nomi che è emerso tra i possibili candidati per il ruolo di direttore sportivo è quello di Tognozzi. Sebbene la Juve non abbia ancora preso una decisione finale in merito, come riportato da Giovanni Albanese, il profilo di Tognozzi è stato sicuramente valutato, e potrebbe rientrare nelle scelte per il futuro prossimo del club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

