De Laurentiis ora è convinto | 40 milioni subito poi due rate da 17,5 per Osimhen Moretto

La trattativa-telenovela tra il Napoli e il Galatasaray per far sì che Osimhen torni in Turchia non si è ancora completata. Ora ci sono novitĂ : il Napoli avrebbe aperto all’idea di ricevere subito 40 milioni e poi due rate da 17,5 milioni, ma vorrebbe un diverso metodo di pagamento sulla seconda rata e soprattutto chiede ancora garanzie bancarie, siano esse fideiussioni o lettere di credito. Ne parlano Matteo Moretto e Fabrizio Romano, sui rispettivi profili social. L’offerta iniziale dei turchi era da 55-60 milioni subito, ma De Laurentiis non ha mai pensato di cedere il nigeriano per una cifra inferiore ai 75 richiesti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis ora è convinto: 40 milioni subito, poi due rate da 17,5 per Osimhen (Moretto)

GAZZETTA - Osimhen sarà trattato come Higuain e Cavani: De Laurentiis vuole 75 milioni - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiesto garanzie bancarie al Galatasaray per il trasferimento di Victor Osimhen al club turco. msn.com scrive

