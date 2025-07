Terremoto in provincia di Forlì-Cesena scossa avvertita in modo netto | nessun danno né feriti

Terremoto di magnitudo 3 della scala Richter in provincia di Forlì-Cesena: la scossa è stata avvertita in modo netto ma non ci sono danni né feriti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terremoto in provincia di Forlì-Cesena, scossa avvertita in modo netto: nessun danno né feriti

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei e l’abbiamo sentita qui forte in Redazione a Napoli, ma anche in tutta la provincia.

Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 2.4 - (Adnkronos) – Terremoto oggi lunedì 28 aprile nella provincia di Udine. La scossa, di magnitudo 2.4, è stata registrata dall'Ingv alle 7 in provincia di Udine.

Terremoto di magnitudo 3.8. Epicentro in provincia di Bologna avvertito anche a Modena - Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.8, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro ad Alto Reno Terme, in provincia di Bologna.

