Marc Marquez ¬†ha vinto il ¬†GP di Germania, conquistando la¬† settima doppietta Sprint-GP della stagione. Lo spagnolo si conferma s aldamente in vetta a un Mondiale MotoGP di cui √® ormai da tempo padrone assoluto. Il ducatista non ha commesso sbavature in partenza e ha¬† dominato la gara del Sachsenring dal primo all‚Äôultimo giro, tagliando il traguardo in solitaria. Alle sue spalle¬† Alex Marquez ¬†con la Ducati Gresini e¬† Francesco Bagnaia ¬†con l‚Äôaltra Desmosedici ufficiale. I due hanno approfittato delle¬† clamorose scivolate di Di Giannantonio prima e Bezzecchi poi ¬†per tornare sul podio. Marc Marquez, un dominio in contrastato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com ¬© Gbt-magazine.com - Marc Marquez domina anche in Germania

