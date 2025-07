Bambino autistico e con malattia rara costretto ad aspettare più di 5 ore in pronto soccorso la denuncia di Autismo Abruzzo

Due anni e mezzo, affetto da autismo con disabilità grave riconosciuta, oltre che da una malattia rara e da air trapping (difficoltà a espellere completamente l'aria dai polmoni) e wheezing respiratorio (respiro sibilante) importante che comporta frequenti crisi respiratorie. Un quadro clinico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

