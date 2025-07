LIVE Italia-Olanda 2-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre prime nelle qualificazioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA PUĂ’ EGUAGLIARE UNA STRISCIA RECORD DI VITTORIE L’ITALIA ARRIVA PRIMA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 28-26 ANTROPOVAAAAAAAAAAAAAAAA! E’ la rimonta e l’attacco che valgono il primo posto nelle qualificazioni di VNL. Azzurre avanti 2-0 con tanta sofferenza ma anche con tanta grinta e carattere 27-26 Muroooooooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 26-26 Errore al servizio Olanda 25-26 Mano out Gerritsen in primo tempo 25-25 Diagonale di Antropova da zona 2 24-25 Muro di Gerritsen 24-24 Mano out Van de Vosse 24-23 La slash di Danesi 23-23 Mano out Van de Vosse da zona 2 23-22 Out Nervini da zona 4 23-21 Muroooooooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaahr 22-21 Errore al servizio Italia 22-20 Primo tempo Fahr 21-20 Vincente Dambrink da zona 2 21-19 Mano out Giovannini da zona 4 20-19 Slash Orro 19-19 Out Jansen da zona 4 18-19 Ancora Dambrink vincente da zona 2 18-18 Diagonale di Dambrink da zona 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Olanda 2-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre prime nelle qualificazioni!

VNL, LE AZZURRE SONO AD APELDOORN PER LA WEEK 3 Apeldoorn. L'Italia è sbarcata in Olanda per la Pool 7 di Volleyball Nations League. Con un volo diretto da Milano Linate ad Amsterdam e seguente spostamento in bus, le azzurre hanno raggiunto

