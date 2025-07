castellaneta franco gigante una vita tra giornalismo musica e sport

Giornalista di razza, voce storica della critica musicale e figura di riferimento per il giornalismo di costume e sportivo in Italia, Franco Gigante è originario di Castellaneta e iscritto all’Ordine nazionale dei giornalisti. La sua lunga carriera inizia a metĂ degli anni Sessanta, quando inizia a scrivere di calcio per i settimanali regionali Il Gazzettino e NuovoSud, e di musica per i periodici nazionali Ciao2001 e NuovoSound. In qualitĂ di inviato musicale ha seguito per anni il Festival di Sanremo, oltre a numerosi altri eventi come Un Disco per l’Estate a Saint Vincent, Gondola d’Oro a Venezia e Vela d’Oro a Riva del Garda. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

