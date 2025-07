Classifica Tour de France 2025 nona tappa | Pogacar in maglia gialla Evenepoel e Vingegaard inseguono

La nona tappa del Tour de France 2025 era stata pensata per i velocisti, con neanche un Gran Premio della Montagna lungo il percorso verso il traguardo posto a Chatearoux. L’olandese Mathieu van der Poel ha infiammato la frazione con un attacco da lontano insieme al compagno Rickaert: sembrava un’azione senza senso e invece il capitano della Alpecin-Deceuninck è stato ripreso soltanto a ottocento metri dall’arrivo dalle squadre dei velocisti. La volata di gruppo si è rivelata decisamente palpitante e avvincente, ma chiaramente non si sono rimescolate le carte in ottica classifica generale e così la situazione in graduatoria è rimasta identica a quella di ieri sera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Tour de France 2025, nona tappa: Pogacar in maglia gialla, Evenepoel e Vingegaard inseguono

