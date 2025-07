Zanetti ammette | L’uscita dal Mondiale per Club ci ha fatto male pensavamo di…

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha commentato così il percorso dei nerazzurri al Mondiale per Club interrottosi agli Ottavi di Finale. Il vicepresidente e storico capitano dell’ Inter, Javier Zanetti, intervenuto sulle frequenze di Radio La Red, si è espresso sul cammino della squadra di Cristian Chivu al Mondiale per Club, nel giorno della finalissima tra i Chelsea di Enzo Maresca e il PSG di Luis Enrique. La squadra nerazzurra, invece, si è fermata agli Ottavi di Finale, sconfitta dal Fluminense per 2 a 0 (la sfida andata in scena al Bank of America Stadium di Charlotte venne vinta dai brasiliani di Frustaluppi grazie alle reti di Cano ed Hercules). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanetti ammette: «L’uscita dal Mondiale per Club ci ha fatto male, pensavamo di…»

