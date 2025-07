Chi sono le vittime dell’incidente di Arzachena | avevano 19 e 20 anni e lavoravano al parco acquatico Aquadream

Si tratta di Sami Aiy Oufkir, 20 anni, e Shehata Fares Hossameldin Abdelgelil, 19 anni, giovani di origine marocchina residenti ad Arzachena. Con kloro c'era anche un 16enne, ora ricoverato in gravi condizioni. Tutti loro lavoravano al parco acquatico Aquadream di Baia Sardinia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - arzachena - lavoravano - parco

Incidente ad Arzachena, scontro frontale tra auto: morti due ragazzi di 17 e 18 anni, altri 3 feriti gravi - Incidente oggi sulla statale 125 nel tratto del rettilineo di Malchittu all'ingresso di Arzachena: in seguito allo scontro tra una Ford e un Suv, due ragazzi di 17 e 18 anni sono morti sul colpo e altre tre persone, tra cui due amiche tedesche in vacanza, risultano gravemente ferite.

Frontale ad Arzachena, morti due ragazzi di 17 e 18 anni: un altro 16enne in fin di vita - Incidente sulla statale 125 alle porte della città : coinvolti i cinque occupanti delle vetture, due le vittime e tre i feriti gravi

Scontro frontale ad Arzachena, muoiono due ragazzi di 17 e 18 anni - Due ragazzi di 17 e 18 anni sono morti questa mattina intorno alle 8.15 in uno scontro frontale tra due auto, una Ford Fiesta sulla quale viaggiavano e un Suv, mentre percorrevano la statale 125 nel tratto del rettilineo di Malchittu all'ingresso di Arzachena in Sardegna.

Due giovani di 17 e 18 anni hanno perso la vita in un tragico scontro frontale avvenuto sulla strada statale 125, nei pressi di #Arzachena, nel nord-est della Sardegna. Insieme a un terzo ragazzo, rimasto gravemente ferito, stavano viaggiando verso il parco Vai su X

Buone notizie da Ventimiglia: Allan Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso nella notte di venerdì da un campeggio nella frazione di Latte, è stato ritrovato vivo. La notizia, confermata dall’ANSA, ha messo fine a ore di apprensione per la famiglia e i so Vai su Facebook

Chi sono le vittime dell’incidente di Arzachena: avevano 19 e 20 anni e lavoravano al parco acquatico Aquadream; Scontro frontale ad Arzachena, morti due ragazzi di 17 e 18 anni che stavano andando al lavoro in un parco…; Incidente mortale ad Arzachena, ecco chi erano le vittime: avevano 19 e 20 anni.

Chi sono le vittime dell’incidente di Arzachena: avevano 19 e 20 anni e lavoravano al parco acquatico Aquadream - Si tratta di Sami Aiy Oufkir, 20 anni, e Shehata Fares Hossameldin Abdelgelil, 19 anni, giovani di origine marocchina residenti ad Arzachena ... Lo riporta fanpage.it

Incidente Arzachena, chi sono i due ragazzi morti nel frontale: Sami e Fares avevano 19 e 20 anni, chiuso per lutto il parco acquatico dove lavoravano - Avevano 19 e 20 anni (e non 17 e 18 anni come inizialmente appreso) i due ragazzi morti nell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle porte ... Da msn.com