Profanata la statua della Madonna donata da una fedele | indagini in corso

TORCHIAROLO - Profanata la statua della Madonnina donata da una fedele e installata in piazza Don Minzoni a Torchiarolo: ignoti nella notte hanno imbrattato il volto e il busto con una bomboletta spray di colore rosso. La scoperta è stata fatta attorno alle 7 di oggi, domenica 13 luglio, da una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

