A Vasto c' è la Festa del popolo | il programma completo

Venerdì 18 e sabato 19 luglio, alla villa comunale di Vasto, a partire dalle ore 18, si terrà la seconda edizione della Festa del Popolo, evento promosso da La Conviviale – Casa del Popolo in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Giovanili. Due serate all'insegna dell'impegno sociale.

Ivg al centro di un'assemblea pubblica della Casa del Popolo 'La Conviviale' di Vasto - "Il partecipato sit-in del 12 aprile scorso dimostra quanto sia sentito e poco tutelato il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza e all’autodeterminazione.

Vasto Marina, proposta della Casa del Popolo: un ambulatorio sociale nei locali dell’ex guardia medica - La Casa del Popolo La Conviviale rivolge un appello pubblico all’amministrazione comunale di Vasto affinché si adoperi per destinare i locali dell’ex guardia medica turistica, situati sul lungomare Cordella di Vasto Marina, all’apertura di un ambulatorio socio-solidale.

