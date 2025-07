Lavori di manutenzione straordinaria all' acquedotto Viva Servizi comunica lo stop all' erogazione del servizio idrico

JESI – Viva Servizi informa che nella notte di martedì 15 luglio, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, inizierĂ un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica e dovrĂ sospendere l’erogazione di fornitura a tutta l’area centrale del centro di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Terni, manutenzione straordinaria in via del Centenario: “Intervento celere ed efficace per ripristinare le condizioni di sicurezza” - Una interrogazione a carattere di urgenza, è stata presentata dal gruppo consiliare del Partito democratico.

Via alla manutenzione straordinaria di molte strade provinciali: pubblicata nuova gara - Sono previsti nuovi interventi su alcune strade provinciali del comparto ovest. L'ente ha infatti pubblicato il bando di gara per l'affidamento dell'accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali n.

Lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole, tre milioni dalla Regione - Tre milioni di euro sono stati destinati dalla Regione a interventi urgenti di manutenzione straordinaria nelle scuole siciliane.

Gli interventi messi in campo nei primi trenta giorni dalla nuova Amministrazione comunale di Arce: ?Approvazione progetto per interventi per la conservazione, recupero e valorizzazione della Chiesa Arcipretale dei Santi Pietro e Paolo. ?Pulizia straordinaria Vai su Facebook

Jesi, acqua assente nella notte per lavori di manutenzione - Nella notte tra il martedì 15 e mercoledì 16 luglio interruzione del servizio idrico in circa 100 vie di Jesi per la sostituzione di una condotta ... Secondo centropagina.it

Lavori straordinari sulla rete. Una notte di stop all’acqua nel centro storico: ecco le vie - Oggi inizierà un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica e si dovrà sospendere l’erogazione di fornitura d’acqua ... Da msn.com