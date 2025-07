MediterraneoKiev | portaerei con missili

17.10 La Russia ha schierato tre navi da guerra nel Mar Mediterraneo, inclusa una portaerei equipaggiata con missili da crociera Kalibr. Lo ha reso noto la Marina militare ucraina. "Ci sono tre navi nemiche nel mare del Mediterraneo. Una di queste navi è una portaerei con missili da crociera Kalibr, con una salva totale di quattro missili", si legge in un comunicato stampa. Allo stesso tempo, oggi non è stata segnalata alcuna nave russa nel Mar Nero o nel Mar d'Azov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Putin gioca a tutto campo: i missili russi nel Fezzan e la sfida nel Mediterraneo per Italia e Occidente - La ri-dislocazione di risorse russo-siriane nel Fezzan libico merita particolare attenzione. In Africa, i russi non hanno spostato gli “scarti”, ma hanno concentrato risorse – talora nuove – di buon livello.

