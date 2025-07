Alessandro Sgambato nuovo preside di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica

È il professor Alessandro Sgambato il nuovo Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore  per il quadriennio accademico 202526-202829. Il professor Sgambato, Ordinario di Patologia generale, è stato eletto Preside dal Consiglio di Facoltà nell’adunanza del 9 luglio 2025. Succede al professor Antonio Gasbarrini, nominato direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Il Rettore Elena Beccalli ha espresso “grande apprezzamento per i risultati raggiunti dalla Facoltà in questi anni, certa che si consolideranno sia nella formazione delle nuove generazioni di medici e operatori sanitari sia nella ricerca biomedica in una prospettiva internazionale e in sinergia con il Policlinico A. 🔗 Leggi su Ildenaro.it