John McEnroe | Djokovic non può vincere contro il tempo che passa dovrà rifletterci

Una situazione da accettare. Novak Djokovic si √® dovuto arrendere a Jannik Sinner nella seconda semifinale di Wimbledon. Il campione serbo, sette-volte vincitore in questo Major, non ha avuto il tennis e le energie per contrastare il n.1 del mondo, vittorioso col punteggio di 6-3 6-3 6-4. Un‚Äôaffermazione netta quella di Sinner, in cui per la prima volta di √® visto un Djokovic ‚Äė disarmato ‚Äė in campo. A giudicare il tutto √® stato John McEnroe, che ai microfoni della BBC si √® espresso in questi termini: ‚Äú Non ricordo di aver mai visto Djokovic giocare un set peggiore di questo. Sono letteralmente anni che non succedeva. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - John McEnroe: ‚ÄúDjokovic non pu√≤ vincere contro il tempo che passa, dovr√† rifletterci ‚Äú

