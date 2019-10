Ivoriano non gradisce i controlli e pesta un operatore

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Federico Garau Pur in possesso di titolo di viaggio regolarmente obliterato, l'extracomunitario si è innervosito per la verifica del controllore: ferito, quest'ultimo ha ricevuto una prognosi di 10 giorni in ospedale Pur essendo munito di regolare biglietto, ha aggredito un controllore salito sul convoglio alla stazione di Perugia. Protagonista dell'episodio undi 35 anni, regolare sul territorio nazionale, che lo scorso giovedì si trovava a bordo del treno in servizio lungo la tratta Foligno-Firenze. Quando il mezzo pubblico si è fermato a Perugia Fontivegge, i passeggeri sono stati sottoposti ad un controllo finalizzato al contrasto dell'evasione tariffaria, eseguito dal personale addetto in collaborazione con la Polfer. Salito sul convoglio, l'ha iniziato a verificare i biglietti, incluso quello di cui era in possesso il 35enne africano. Irritato per la ...

