Elton John | Vidi Donatella Versace in uno stato terribile | il punto più basso Così

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 12 ottobre 2019) “Ricordo molto, molto bene la notte in cuidecise di chiedere aiuto. L’ho portata in un centro di disintossicazione, non sempre il modo migliore per agire in questi casi, se le persone non sono pronte può essere un disastro”. In vista dell’uscita dell’autobiografia dil- “Me”, il 15 ottobre - il Guardian ha chiesto ai fan più celebri del cantante di porre lui una domanda.Tra i prescelti, anche, che ha chiesto al Rocketman quanta gente, oltre a lei, avesse salvato: “Non so quante persone ho salvato. Ho aiutato molta gente a tornare sobria e spero a rimanerlo. Dai loro il tuo numero di telefono, li chiami, li controlli, ti assicuri stiano bene. L’ho fatto con Eminem”.ricorda la sera in cui si rese conto che l’amica aveva bisogno del suo aiuto: ...

