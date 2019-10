Colombia | il ct Queiroz spaventa l’Atalanta | “l’infortunio di Zapata? Non ci sono

Fonte : sportfair

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il commissario tecnico dei ‘Cafeteros’ ha parlato dell’infortunio di, tradendo una grande preoccupazione per le sue condizioni Quello occorso a Duvanpotrebbe essere un guaio serio, che lo terrà lontano dal campo per qualche settimana. Ilno è uscito nel corso dell’amichevole contro il Cile, chiusa con il risultato di 0-0. Nel primo tempo, il giocatore dell’Atalanta ha abbandonato il terreno di gioco, lasciandosi andare ad una smorfia di dolore. Interrogato sulle condizioni di, il ctha ammesso: “Duvan ha accusato dolore e abbiamo scelto di sostituirlo immediatamente, nelle amichevoli non si rischia. Ha avuto uno stiramento all’adduttore, ma per i tempi di recupero non sappiamo ancora nulla. Aspettiamo gli esami, ma non abbiamo sensazioni positive“.L'articolo, il ct...

