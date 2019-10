Boxe | Massimiliano Ballisai perde contro il francese Yazid Amghar per la cintura UE dei

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019)“El Loco”non riesce a conquistare la vacante corona dei pesi superleggeri UE. L’italiano, 23 vittorie e 7 sconfitte da professionista prima di stasera, si è ritirato nel corso della sfidail. Per il trentenne di Parigi, che combatteva nella sua città, si tratta del più importante successo a livello internazionale della carriera, composta peraltro di sole vittorie, 23 in altrettanti combattimenti. La sfida della capitale transalpina si è risolta nel momento in cui, all’ottava ripresa,non ha più proseguito. Si trattava, in ogni caso, di una battaglia dall’esito difficile da ribaltare per l’italiano, che non partiva certo con i favori del pronostico. L’evento è stato organizzato dalla “Asloum Event” di Brahim Asloum, già campione olimpico a Sydney 2000 nella categoria dei ...

