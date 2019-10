Auto contromano sulla superstrada | un morto e due feriti

Lecce - Auto contromano per dieci chilometri sulla superstrada : un morto e due feriti : Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina, 12 ottobre, intorno alle ore 4:30, sulla superstrada che collega Lecce a Brindisi. Secondo quanto riportano i media locali, una Bmw condotta da un carabiniere forestale 34enne, originario di Brindisi, ha imboccato la strada in questione contromano, procedendo per circa dieci chilometri. Immediatamente gli automobilisti che transitavano sull'arteria stradale in questione hanno ...

Massa Carrara - follia in Autostrada : ventenne fa inversione e viaggia in contromano sulla A15 : È stato rintracciato dalla Polizia stradale di Massa Carrara il conducente della Volkswagen bianca che, alcuni giorni fa, stava percorrendo contromano un tratto dell’A/15. È un ventenne di Pietrasanta, residente a Stazzema. La mattina del fatto aveva preso l’autostrada per recarsi verso Parma e, giunto al casello di Aulla, si è confuso impegnando la carreggiata riservata alle auto che si stavano immettendo in A/15. Anziché fermarsi e ...

Teramo - 90enne con l’Auto contromano in superstrada si schianta con una Volvo e muore : L'anziano ha imboccato contromano la superstrada Teramo - Mare e tra le uscite di San Nicolò e quella dello stadio della città abruzzese si è schiantato frontalmente contro la Volvo guidata da un 47enne, che ha riportato ferite fortunatamente non gravi. Poco prima dell'impatto la presenza di una Fiat 600 contromano era stata segnalata alla polizia.Continua a leggere

Ubriaco tenta di imboccare l'Autostrada contromano su un'Auto rubata : Un ventiseienne Ubriaco stava imboccando l'autostrada contromano. Una pattuglia della Polizia Stradale di Seriate (Bergamo) in servizio sulla A4 oggi ha proceduto al controllo di una Fiat Punto che si stava immettendo contromano in autostrada al casello di Seriate. La vettura aveva già impegnato la rampa di accesso e lo svincolo quando è stata fermata dalla Polizia. L'uomo stava guidando in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico ...

Auto contromano sulla A10 - 5 feriti : 21.05 Cinque persone ferite, 4 veicoli coinvolti in un incidente avvenuto sull'A10 Autostrada dei Fiori,in direzione Francia nella Galleria San Bartolomeo 2. A causare l'incidente, un'Auto guidata da un 78enne italiano, che viaggiava contromano. Tra i veicoli coinvolti anche due mezzi pesanti. I feriti sono stati stabilizzati e portati in codice giallo e verde all'ospedale di Imperia.

Scozia. Muore a 15 anni investita da un’Auto che viaggiava contromano a folle velocità : Stava attraversando la strada nel piccolo comune di Paisley, vicino a Glasgow in Scozia. Improvvisamente, però, una macchina che sopraggiungeva contromano grande velocità l’ha colpita e investita. Per Robyn Fryar, 15 anni, non c’è stato nulla da fare. La giovane è stata trasportato in ospedale, dove poco dopo ha perso la vita. L’auto, una Volkswagen Polo, è stata subito individuata dalla polizia locale. Un uomo di 20 anni è stato ...

