Arabia Saudita - petroliera iraniana esplode al largo del porto di Gedda. Media Teheran : “Si tratta di un attacco terroristico” : Dense colonne di fumo si sono viste fino dal porto di Gedda a causa di una petroliera iraniana in fiamme 120 chilometri al largo della costa dell’Arabia Saudita. Secondo l’agenzia di Teheran Isna e altri Media iraniani, la nave, che appartiene alla compagnia petrolifera nazionale, la National Iranian Oil Company, è stata colpita ed è esplosa a causa del danneggiamento di due serbatoi: “Si tratta di un attacco terroristico“, ...

Arrestata a Teheran la sosia di Angelina Jolie - Sahar Tabar : Sahar Tabar, star iraniana di Instagram, è stata Arrestata a Teheran con l'accusa di avere offeso i simboli islamici

50 interventi per come Angelina Jolie nel film di Tim Burton. Arrestata per blasfemia a Teheran : Cinquanta interventi per diventare come Angelina Jolie nel film di Tim Burton “La Sposa Cadavere”, la fama sui social e poi la caduta: Sahar Tabar, ragazza iraniana di 22 anni, è stata Arrestata con l’accusa di blasfemia contro la religione islamica.A riportare la notizia è la BBC: la giovane è stata posta in arresto a Teheran con l’accusa di blasfemia e istigazione alla violenza, avendo insultato ...

Iran - pace o guerra? Ora ne riparlano anche i muri di Teheran : Passato semi-inosservato, il fatto non è privo di rilevanza storica: dopo 40 anni i muri esterni dell’ex ambasciata Usa a Teheran, il “covo delle spie” dove 52 americani furono tenuti in ostaggio per 444 giorni da un gruppo di studenti rivoluzionari che vi avevano fatto irruzione il 4 novembre 1979, sono tornati bianchi. Spariti dunque i murales che per decenni erano parte integrante dell’iconografia ...

Iran - Teheran libera la nave britannica : ?«Stena Impero può partire» : L’Iran si prepara a rilasciare la nave cisterna bloccata a Bandar Abbas dal 19 luglio scorso:?ma l’equipaggio è ancora in attesa

Petrolio - l’Iran sequestra nave nello stretto di Hormuz. Usa : “Ecco le prove che c’è Teheran dietro gli attacchi agli impianti sauditi” : L’incontro tra il presidente iraniano Hassan Rohani e l’omologo americano Donald Trump a margine della prossima Assemblea generale Onu, se mai è stato in agenda, ora è saltato. E il livello di tensione in Medio Oriente, dopo gli attacchi dei ribelli filo-iraniani Houthi a due impianti petroliferi sauditi, sta salendo ulteriormente con conseguente terremoto sui mercati petroliferi. La Ue parla di “vera minaccia alla sicurezza ...

Attacco con i droni al petrolio saudita : produzione al 50% E gli Usa accusano Teheran : I raid rivendicati da milizie filo-iraniane in Yemen. Dimezzata la produzione di greggio: e il segretario di Stato Usa Pompeo accusa direttamente Teheran

Trump cerca il dialogo con Teheran e il prezzo del greggio scende : La tensione con Teheran continua da mesi, eppure le scelte di Donald Trump questa volta mostrano un cenno di affabilità. Il capo della Casa Bianca licenzia anche Jon Bolton, il consigliere alla sicurezza da sempre in "guerra" contro Teheran. Il possibile vertice che dovrà tenersi a New York tra Trump e Rouhani influenza i mercati portando il petrolio a calare del 2%. Intanto anche il New York Times fa notare di una "certa apertura diplomatica" ...

È morta la tifosa iraniana di calcio che la scorsa settimana si era data fuoco fuori da un tribunale di Teheran : Una tifosa iraniana di calcio di 30 anni che la scorsa settimana si era data fuoco fuori da un tribunale di Teheran, in Iran, è morta per le ferite riportate, ha detto l’agenzia di news iraniana Shafaghna. La donna era stata

Stramaccioni accusato di dichiarazioni false a Teheran : Continua la disavventura di Stramaccioni a Teheran, dopo essere stato bloccato dalla polizia per un visto turistico scaduto. In realtà sembrerebbe un pretesto, visto che il mister è in Iran per lavoro e non per turismo. L’ANSA oggi riporta che una nota di censura per “comportamento non professionale e dichiarazioni non vere” è stata inviata dal Comitato disciplinare della Federcalcio iraniana al tecnico alla guida ...

Il judoka Saeid Mollaei disobbedisce a Teheran per inseguire il sogno olimpico - ora chiede asilo alla Germania : Ha disobbedito a Teheran per vincere e inseguire il suo sogno olimpico, primo e unico di una lunga serie di campioni iraniani bloccati dalle autorità. Ora il combattimento da affrontare è quello per la vita. Non c’è un filo di retorica nel racconto che Saeid Mollaei, ventisettenne judoka iraniano, ha voluto affidare al mondo per cercare protezione. “Ora ho paura a tornare a casa”, ha detto Mollaei, finito ...

Saeid Mollaei - il judoka disobbedisce a Teheran : “Ora ho paura di tornare in Iran” : Il regime gli avrebbe chiesto di ritirarsi dal campionato mondiale in Giappone per evitare l’incontro con un atleta israeliano. E’ la storia, raccontata dalla Bbc, di Saeid Mollaei, atleta della nazionale di judo iraniana, fuggito in Germania dove ha chiesto asilo politico. Una versione smentita da Teheran, che accusa la Federazione internazionale di “interferenze e provocazioni”. La vicenda, racconta l’emittente ...

Stramaccioni bloccato a Teheran - attivata l'ambasciata italiana in Iran : «No scusi, lei non può partire: il suo visto è scaduto». Più o meno queste le parole che si è sentito dire Andrea Stramaccioni - allenatore italiano -...

Stramaccioni fermato a Teheran - l’allenatore italiano bloccato in Iran : la paradossale situazione : Si complica la situazione di Andrea Stramaccioni in Iran: al tecnico italiano, chiamato la scorsa estate alla guida dell’Esteghlal, squadra di Teheran, è stata impedita stamattina la partenza per l’Italia. La Polizia Iraniana presente all’aeroporto ha contestato al tecnico e ai suoi tre collaboratori un visto turistico scaduto, tra la sorpresa di Stramaccioni, da tre mesi in Asia. Immediato il contatto con ...