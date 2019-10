Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Avrebbe sottoscrittoper, tutte in. Si fa sempre più fitto il mistero che avvolge l’diVaj, l’uomo trovato morto in casa nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. A “La Vita in diretta”, la moglie Roberta Bencini ha lanciato nuove accuse a Patrizia Armellin, la sua convivente, e Angelica Cormaci, la presunta complice: entrambe sono sospettate dell’e recluse in custodia cautelare nel carcere femminile di Venezia.Secondo la Bencini, le due donne avrebbero inscenato l’aggressione da parte del marito per poi ucciderlo, con la scusalegittima difesa, e incassare il denaro. Dietro al delitto ci sarebbe quindi un movente economico. Roberta Bencini si era separata solo di fatto da Vaj, con cui continuava ad avere buoni rapporti: lui ...

HuffPostItalia : Omicidio Paolo Vaj, spuntano polizze da 418mila euro in favore della compagna - paolo_bonardi : Dico, ma buttarlo a largo con una bella pietra legata ad un piede? Che dite? - paolo_arcaro : RT @ImolaOggi: Omicidio #Desiree Mariottini, il ghanese imputato denuncia per abbandono di minore i genitori della 16enne stuprata e uccisa… -