Nobel per la Pace | premio ad Abiy Ahmed è un messaggio ai regimi africani Eritrea in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Non è unalle intenzioni quello assegnato adAli. Non è un“preventivo”, come quello assegnato dieci anni fa a Barack Obama, ma – come dichiarato al momento della proclamazione a Oslo – un riconoscimento che premia “gli sforzi per la” compiuti dal giovane premier etiope. D’altro lato, resta unche giunge non a fine carriera, a suggello di una vita specchiata a favore della, ma all’inizio di un percorso politico, finora indirizzato alla pacificazione di una regione molto complessa. Lui,, 43 anni, è in carica dal 2 aprile 2018 e in poco più di un anno ha già fatto parlare molto di sé. Il suo arrivo al potere in Etiopia – giunto in una delicata fase di crisi politica – ha segnato da subito una svolta. Anzitutto,è un oromo, ovvero appartiene all’etnia che nel paese è sì maggioritaria, ma da sempre marginalizzata. In secondo ...

