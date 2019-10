Matteo Berrettini scavalca Fabio Fognini e diventa n 1 d’Italia nella classifica ATP Un

Matteo Berrettini in semifinale a Shanghai - la classifica del romano! Top10 del ranking vicinissima : proiezioni e situazione verso le Finals : Matteo Berrettini non si ferma più e raggiunge un altro traguardo storico ed inimmaginabile fino a pochi mesi fa, accedendo per la prima volta in carriera alle semifinali di un torneo Master 1000. Il romano classe 1996, reduce da una fenomenale qualificazione per la semifinale degli US Open, ha sconfitto quest’oggi in due parziali l’austriaco Dominic Thiem (n.5 del ranking ATP) con lo score di 7-6, 6-4 ed ha raggiunto il tedesco ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : uno straordinario Matteo Berrettini batte in due set Dominic Thiem e va in semifinale - diventa numero 1 d’Italia ed è tra i primi otto della Race per le ATP Finals! : Nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai un entusiasmante Matteo Berrettini ha battuto in due set l’austriaco Dominic Thiem sul cemento della megalopoli cinese col punteggio di 7-6 6-4 in una partita giocata col tetto del campo centrale chiuso. Nessuna palla break fino al 3-3 del primo set quando Berrettini ne concede una sbagliando due dritti ma poi la annulla costringendo all’errore di dritto dal fondo Thiem. Si va quindi al ...

DIRETTA/ Berrettini Thiem - risultato finale 2-0 - : Matteo in semifinale! ATP Shanghai : DIRETTA Berrettini Thiem risultato finale 2-0, 7-6, 6-4,: il romano ha vinto nei quarti di finale del torneo ATP di tennis di Shanghai, Finals vicine.

Tennis - Matteo Berrettini batte Thiem e vola in semifinale al Masters 1000 di Shanghai : Matteo Berrettini fa esultare l'Italia. Il Tennista italiano classe 1996 ha conquistato la semifinale del torneo Masters 1000 di Shanghai dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari. Impresa dell'atleta capitolino, che ha impreziosito la sua già eccellente stagione, battendo Dominic Thiem numero 4 del ranking e 5 del seeding con il punteggio di 7-6 (10), 6-4.Continua a leggere

Tennis - Matteo Berrettini batte Dominic Thiem : è in semifinale a Shanghai. Affronterà Alexander Zverev : Matteo Berrettini conquista la semifinale del Master 1000 di Shanghai battendo in due set il numero 4 del seed Dominic Thiem. Il 23enne romano ha battuto il Tennista austriaco 7-6 6-4 in poco più di un’ora e mezzo di gioco. Niente da fare nell’altro quarto di finale per Fabio Fognini che ha ceduto 6-3 7-6 contro il russo Daniil Medvedev. In semifinale Berrettini Affronterà Alexander Zverev. Il match sarà anche importante per decidere ...

Diretta Berrettini Thiem/ Video streaming : Matteo punta al numero 1 italiano : Diretta Berrettini Thiem. streaming Video e tv, risultato live del match dei quarti del torneo ATP di tennis di Shanghai. Matteo ha un rivale speciale...

Masters 1000 Shanghai 2019 : chi sarà l’avversario di Matteo Berrettini ai quarti? Programma - data - orario e tv : Matteo Berrettini come Fabio Fognini. L’azzurro conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai (Cina), sconfiggendo lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.10 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita. Una prestazione di grande solidità tecnica e mentale per il classe ’96 nostrano, capace di fronteggiare con successo i momenti di difficoltà del confronto e di spuntarla con ...

Tennis - Matteo Berrettini virtualmente qualificato alle ATP Finals. Tutte le possibili variazioni : La giornata d’oro del Tennis italiano si completa con il successo di Matteo Berrettini dopo quello di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Shanghai (Cina). Non era mai successo che in un torneo di questo genere sul cemento due rappresentanti del Bel Paese riuscissero ad arrivare fino a questo punto. Dopo che il ligure ha sconfitto il russo Karen Khachanov, è stato il romano a prevalere nei confronti dello spagnolo Roberto Bautista Agut. Una ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2019 : Matteo Berrettini è un rullo compressore! Sconfitto Bautista Agut e quarti conquistati : Matteo Berrettini come Fabio Fognini. L’azzurro conquista l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai (Cina), sconfiggendo lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.10 del ranking) con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 in 1 ora e 57 minuti di partita. Una prestazione di grande solidità tecnica e mentale per il classe ’96 nostrano, capace di fronteggiare con successo i momenti di difficoltà del confronto e di spuntarla con ...

ATP Shanghai – Matteo Berrettini ai quarti : vittoria da urlo contro Bautista Agut : Matteo Berrettini accede ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista italiano supera Bautista Agut in due set Matteo Berrettini continua a regalare spettacolo in un 2019 da urlo. Il tennista italiano, secondo azzurro in top 100 dietro Fognini, nonché attuale numero 13 del ranking ATP, ha staccato il pass per valevole per i quarti di finale dell’ATP di Shanghai. Dopo 1 ora 57 minuti di match intenso e combattuto, Berrettini si è ...

Matteo Berrettini show - Garin ko in 2 set/ Video Atp Shanghai - sogno Finals continua : Matteo Berrettini, Video show contro Garin agli Atp 1000 Shanghai: il romano 'segue' Fognini e tiene aperto il sogno delle Finals di Londra