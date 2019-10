Fed |  al via acquisti di Treasury per 60 miliardi al mese

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 11 ottobre 2019) La Federal Reserve inizierà ad acquistare 60di dollari diala partire dal 15 ottobre. Gliproseguiranno fino al secondo trimestre del 2020 per mantenere un livello di riserve sopra quello degli inizi del settembre 2019

