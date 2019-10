Chorus è la nuova avventura musicale di un ex sceneggiatore di BioWare

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Alcuni veterani del settore dei videogiochi, incluso un exdi, stanno sviluppando un nuovo videogiocochiamato, il primo titolo di Summerfall Studios.David Gaider è unodi videogiochi che ha lavorato pera Dragon Age e Star Wars: Knights of the Old Republic. Le storie di entrambi i giochi sono ben note per consentire ai giocatori di scegliere diverse opzioni di dialogo e la possibilità di intraprendere una relazione con i personaggi che desiderano.Gaider ha lasciatonel 2016 e ha fondato questo nuovo studio., è stato etichettato come il primo musical per videogiochi e includerà diverse opzioni di dialogo e romanticismo che hanno reso i giochi di Dragon Age così popolari. Ininterpreterete Grace, catapultata in un mondo mitologico in cui dovrà usare la sua abilità canora per dimostrare la sua innocenza ...