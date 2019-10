Android 11 è già realtà e sarà in discussione all’Android Dev Summit 2019

Allacciate le cinture con il Samsung Galaxy Note 9 : Android 10 già in fase test : Giungono abbastanza a sorpresa alcune informazioni riguardanti il processo che nei prossimi mesi porterà l'aggiornamento Android 10 a bordo dei Samsung Galaxy Note 9, anche quelli commercializzati in Italia. Il device è stato lanciato sul mercato poco più di un anno fa e non riceve patch ufficiali da un paio di mesi, come potrete notare dal nostro ultimo approfondimento sul tema, ma evidentemente il produttore coreano intende accelerare le ...

Già partito il test di Android 10 sul Samsung Galaxy S9 : svolta e precisazioni il 26 settembre : Bisogna fare i conti con alcune indicazioni molto interessanti oggi 26 settembre per tutti coloro che sono in attesa di toccare con mano l'aggiornamento incentrato su Android 10 per il Samsung Galaxy S9. Il produttore non ha ancora comunicato i tempi necessari affinché si possa andare incontro a questo importante upgrade, anche se pochi giorni fa sulle nostre pagine vi avevamo anticipato che con ogni probabilità il programma beta per questo ...

Finalmente un segnale incoraggiante da LG su Android 10 : prime immagini e device coinvolti : Ci sono nuove importanti informazioni da prendere come punto di riferimento per quanto riguarda il mondo LG, se pensiamo che stamane sono trapelate in Rete le prime immagini che ci mostrano l'aggiornamento con Android 10 a bordo di smartphone concepiti dal produttore. Un segnale estremamente importante, perché come riportato alcuni giorni fa in occasione della pubblicazione della recensione dedicata al recente LG G8s, uno dei punti deboli del ...

Ecco alcune app terze che già supportano la Modalità scura di Android 10 : Scopriamo insieme alcune delle applicazioni non di Google che possono già vantare il supporto alla Modalità dark di Android 10 a livello di sistema

Joker è il nuovo malware Android che ha già infettato oltre mezzo milione di smartphone : Check Point Research mette in guardia gli utenti Android in merito a Joker, un nuovo malware scaricato dal Play Store di Google da oltre mezzo milione di utenti.

La prima ROM personalizzata AOSP di Android 10 è già disponibile e sembra anche stabile : La prima ROM personalizzata basata su Android 10 è ora disponibile per il download per l'Asus ZenFone Max Pro M1, che fa parte degli smartphone di fascia media di Asus con versione Android quasi stock. La grande novità risiede nel fatto che la ROM è contrassegnata come "stabile" e infatti non sembrano esserci bug importanti nonostante il codice sorgente del sistema operativo sia stato rilasciato appena qualche giorno fa.

Android 10 è già in test su Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ e OnePlus 6 e 6T : Chiunque abbia un Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+, OnePlus 6 o un OnePlus 6T sarà felice di sapere che l'aggiornamento ad Android 10 per il suo smartphone è già in fase di test.

Android 10 è già in roll out per Redmi K20 Pro - Essential Phone - OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro : Xiaomi, OnePlus ed Essential Phone hanno già rilasciato Android 10 per alcuni modelli, a poche ore dal rilascio della versione ufficiale da parte di Google.

Xiaomi sta già testando MIUI 10 con Android 10 su Mi 9T Pro : Redmi ha avviato il reclutamento per i tester interessati a provare MIUI 10 basata su Android 10 per Xiaomi Mi 9T Pro, il primo flagship del brand.

La controversa tecnologia Denuvo arriverà anche sui dispositivi mobile Android : Chi gioca su PC avrà sentito senza dubbio parlare della controversa tecnologia anti-manomissione Denuvo. controversa perché, nonostante i giochi vengano bucati in pochissimo tempo, questa tecnologia continua a persistere e a rallentare molti titoli, rendendo difficile la vita del giocatore su PC.Ora questo tipo di sistema arriverà anche sui dispositivi mobile Android con un nuovo nome, ovvero mobile Gaming Protection. Annunciata durante la ...