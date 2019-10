Verona | gli rubano il computer | picchia e ‘getta’ dalla finestra il sospettato 2

Verona : gli rubano il computer - picchia e ‘getta’ dalla finestra il sospettato : Verona, 10 ott. (AdnKronos) – Riteneva il proprio vicino di casa autore del furto del proprio personal computer a cui teneva particolarmente perché custodiva foto e ritratti, da lui disegnati, della moglie che vive lontana da lui, così un nigeriano di 33 anni residente a San Vito di Negrar ieri sera, quando ha visto rientrare il giovane marocchino, da qualche giorno ospite di parenti che occupano l’appartamento accanto al suo ...

Incidente A4 - camion sfonda guardrail/ Verona - migliaia in trappola verso Tangenziale : Caos tra l'A4 e la Tangenziale Sud con un camion che sfonda il guardrail e provoca più di 3 ore di traffico impazzito vicino a Verona. Cause Incidente

Serie C - la Virtus Verona vince due volte : sul campo e negli spogliatoi [DETTAGLI] : Quando si dice vincere due volte. E’ quanto successo alla Virtus Verona. Una squadra, il Rimini, che ringrazia pubblicamente – con un post sulla propria pagina Facebook – il club avversario, la Virtus Verona appunto, per avere lasciato in ordine lo spogliatoio prima di abbandonare lo stadio romagnolo. Gli ospiti – peraltro vincitori sul campo riminese per 2-1 – che, a loro volta sul social network, ringraziano ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : negli anticipi del sabato vittorie di SPAL ed Hellas Verona : Due vittorie interne nei due anticipi pomeridiani del sabato della settima giornata della Serie A di Calcio: la SPAL regola il Parma co minimo scarto, mentre l’Hellas Verona batte on un gol per tempo la Sampdoria, sempre più in crisi. Nell’anticipo delle ore 15.00 la SPAL ha disposto del Parma grazie al gol di Andrea Petagna, che alla mezz’ora del primo tempo decide il match. Gli estensi resistono anche con un uomo in meno per ...

Verona-Sampdoria - gli highlights del match – VIDEO : Verona-Sampdoria, gli highlights del match – VIDEO highlights Verona Sampdoria| Ecco la 7a giornata di Serie A che va di scena. Si sono sfidate Verona e Sampdoria in questa occasione, ecco come è andata a finire. Gli highlights di Verona – Sampdoria L'articolo Verona-Sampdoria, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Formazioni ufficiali Verona-Sampdoria : Quagliarella contro Stepinski : Formazioni ufficiali Verona-Sampdoria – Dopo la sfida tra Spal e Parma continua il programma valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, si gioca una partita già fondamentale per la salvezza, si affrontano infatti Verona e Sampdoria in un match assolutamente da non fallire per le due squadre. Inizio di stagione sorprendente per la squadra di Juric che si candida ad essere protagonista per la salvezza, al contrario inizio ...

“Biglietto prego” : controllore preso a pugni da un ragazzo a Verona. Prognosi di 21 giorni : Un controllore è stato preso a pugni mentre svolgeva il suo lavoro a bordo si un autobus della linea Azienda Trasporti Verona. L'uomo ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e ne avrà per 21 giorni. I sanitari del "Mater salutis" gli hanno riscontrato una ferita lacero-contusa allo zigomo sinistro.Continua a leggere

Biglietti Verona-Sampdoria - come acquistare i tickets per la settima giornata di Serie A al Bentegodi : Tre anticipi sabato 5 ottobre, alle ore 18.00 si giocherà Hellas Verona-Sampdoria, match valido per la settima giornata della Serie A di calcio 2019-2020. Una sfida importantissima in chiave salvezza, con i padroni di casa che proveranno a sfruttare il solito grande calore del Bentegodi. Il Verona è reduce dal pareggio di Cagliari, un punto di valore per la squadra di Juric, che in questo inizio di campionato ha lottato sempre in ogni partita, ...

Video/ Cagliari-Verona - 1-1 - : highlights e gol - frenata dei casteddu - Serie A - : Video Cagliari-Verona, risultato finale 1-1,: dopo tre vittorie di fila i casteddu di Maran non vanno oltre il pareggio contro gli scaligeri di Juric.

Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A : Milan-Fiorentina 1-3 - super Ribery. Cagliari-Verona 1-1 - Faraoni risponde a Castro. : Pagelle 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Juventus e SPAL. Tante le novità firmate Sarri. In porta tornerà Buffon dal primo minuto, mentre in difesa ci sarà spazio per Matuidi sulla sinistra. Confermato il 4-3-1-2, Ramsey agirà alla spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Pagelle e Highlights 6^ giornata Serie A: Milan-Fiorentina 1-3, super Ribery. Cagliari-Verona 1-1, Faraoni ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : la Fiorentina passa a Milano - pari tra Cagliari ed Hellas Verona : La sesta tornata della Serie A di Calcio chiude le gare domenicali alle ore 20.45 con la vittoria della Fiorentina per 1-3 in casa del Milan, mentre alle ore 18.00 Cagliari ed Hellas Verona impattano sull’1-1. Nel posticipo delle ore 20.45 la Fiorentina espugna per 1-3 il campo del Milan, in una sfida a senso unico: a San Siro al 14′ sblocca la contesa il rigore trasformato da Pulgar, mentre nella ripresa dopo l’espulsione di ...

Cagliari-Verona - voci dagli spogliatoi : le parole di Maran e Juric : Il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Verona si è concluso sul risultato di 1-1. Al termine del match, le parole dei due allenatori, Maran e Juric, ai microfoni di Sky Sport. Maran – “Volevamo ottenere il massimo anche oggi perché la squadra sta bene. Nel secondo tempo sono mancate le energie, non siamo stati così lucidi. Il giorno in meno di recupero è stato forse determinante. Ma ci sta, dovevamo chiudere la partita ...

Al Cagliari non basta Castro - il Verona porta via il pari : Si è concluso in parità (1-1) il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Verona. Padroni di casa avanti al 29' con un cross di Castro

Cagliari-Verona - le pagelle di CalcioWeb : Pisacane goffo e sfortunato [FOTO] : Cagliari-Verona, le pagelle di CalcioWeb – Uno scontro diretto, a guardare obiettivi ed organici, non però a guardare la classifica. I sardi sono in alto, dopo lo sprint delle ultime gare susseguito ad un inizio negativo. La vittoria di Napoli ha portato molto entusiasmo, ma di fronte c’è la neo promossa Verona di Juric, che contro l’Udinese nell’ultimo match ha dovuto fare i conti con un super Musso. La gara è ...