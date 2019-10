Misiani in Senato | ' Quota 100 finisce nel 2021 | poi nuovo modello più flessibile'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Nessuna speranza per chi sognava di entrare nella finestra di pensione anticipata che Lega e Movimento 5 Stelle avevano varato con la scorsa legge di Bilancio. La100 non verrà prorogata oltre la sua sperimentazione che il primo governo Conte stabilì in 3 anni, dal 2019 al. Adesso dalle voci e dalle indiscrezioni si è passati ai fatti. Dopo che il Ministro dell'Economia Gualtieri e il numero uno dell'Inps Tridico hanno pubblicamente dichiarato su giornali, tv e radio che la sperimentazione di100 sarebbe finita nel, adesso la notizia diventa pressoché ufficiale. Durante la discussione sulla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, che oggi 9 ottobre era in calendario in, il Viceministro dell'Economia, Antonio, ha ripetuto la stessa cosa. La novità assume maggiore importanza visto lo scenario in cui è stata presentata, cioè a Palazzo ...

