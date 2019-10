LAUREA INFLUENCER | SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE Il corso per emulare Chiara Ferragni

Arriva il corso di LAUREA triennale per diventare influencer. Si svolge online e la retta per il primo anno è di 3900 euro : “Molte richieste d’iscrizione” : “Voglio diventare un’influencer come Chiara Ferragni, Giulia De Lellis o Mariano Di Vaio, come faccio?”. Chissà in quanti si sono posti questa domanda vedendo l’enorme successo che questi personaggi hanno oggi, con milioni di followers sui social che gli fanno guadagnare cifre da capogiro per ogni foto o post pubblicato. In risposta a questa domanda è nato anche un corso di laurea in Scienze della Comunicazione con ...