Incinta a 13 anni | è portata in comunità ma il fidanzato 32enne la rivuole | “Per noi è

Nomade Incinta a 13 anni viene portata in comunità. Il fidanzato la rivuole : Tra poco più di un mese diventerà mamma, a soli 13 anni. Prima è stata ricoverata in ospedale per fare dei controlli legati alla gravidanza e poi i servizi sociali l’hanno trasferita in una struttura protetta. Protagonista del caso un’adolescente che fa parte di una famiglia di nomadi Sinti, la quale si sposta tra la zona di Bassano e quella di Cittadella.\\Come riporta Il Gazzettino, la ragazza dovrebbe dare alla luce un bambino il 16 novembre. ...

Pomeriggio 5 - Angela 16 anni esce di casa e partorisce sulle scale : «Non sapevo di essere Incinta» : Pomeriggio 5: Angela, 16 anni, ha mal di pancia. esce di casa e partorisce sulle scale: «Non sapevo di essere incinta». Oggi, nel salotto di Barbara D’Urso, la storia straordinaria di Angela, una ragazza di Molfetta, che lo scorso 20 agosto è diventata mamma di Francesco. Ma che fino a quel momento non avrebbe saputo di aspettare un bambino.-- -- Ecco la testimonianza di Angela: «Stavo dormendo e mi sono svegliata con il mal di pancia. Sono ...

Ramona Badescu mamma - Incinta a 50 anni : sarà un maschietto : Diventata molto popolare in tv negli anni novanta, Ramona Badescu ha poi scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e vivere lontano dai riflettori. Ora la showgirl, cinquant’anni compiuti, è felicemente incinta in attesa del suo primo figlio. Molto riservata sulla sua vita privata, Ramona Badescu è riuscita a far passare inosservata la sua gravidanza, che sembra essere agli sgoccioli. Secondo i beninformati il primogenito sarà un ...

19 enne violentata da uno sconosciuto resta Incinta - ha un aborto spontaneo e viene condannata a 30 anni di carcere per omicidio volontario : Una storia che è accaduta qualche anno fa che comunque resta attuale perché ancora oggi le donne, in alcuni paesi del mondo, non hanno gli stessi diritti degli uomini, anzi in alcuni casi sono trattate come schiave. La storia di Evelyn Hernandez Cruz è un tipico esempio di quanto detto sopra. La donna a soli 18 anni fu violentata da uno sconosciuto. La ragazza dopo la violenza avvenuta a Los Vasquez un piccolo paese in El Salvador rimase ...

Catania - picchia e minaccia la fidanzata di 14 anni Incinta. Arrestato un 26enne : Un’altra storia di maltrattamenti legati a una relazione sentimentale. Questa volta la vicenda ha coinvolto una ragazzina di 14 anni di un paesino dell’hinterland catanese vittima di insulti, minacce e botte da parte di un giovane di 24 anni dal quale era rimasta incinta due volte. La violenza inizia quando la 14enne decide di interrompere la gravidanza, decisione non condivisa dal fidanzato. A questo punto la ragazza lo lascia, ma per ...

Catania - a 14 anni resta Incinta due volte del fidanzato 24enne : da lui botte e minacce - arrestato : Un 24enne nel Catanese è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti di una ragazzina di 14 anni con la quale aveva allacciato una relazione sentimentale e che due volte era rimasta incinta. La prima volta lui l’avrebbe picchiata perché lei aveva deciso di interrompere la gravidanza. A denunciarlo la ragazza e sua madre.Continua a leggere

Jasmine Carrisi a Domenica Live : "Non sono Incinta - con Giovanni Antonacci siamo amici" (video) : Jasmine Carrisi, ospite della prima puntata di 'Domenica Live', in onda, oggi, 22 settembre 2019, con la mamma Loredana Lecciso, ha risposto, con molta dolcezza, alle critiche che i detrattori le hanno mosso, quest'estate, sui social (tra cui quella di essere ricorsa alla chirurgia estetica): (sulla presunta gravidanza) Avrò messo su qualche chilo. (sull'amicizia affettuosa con il figlio di Biagio Antonacci) Con Giovanni siamo amici. Abbiamo ...

Siracusa - tenta di rapinare una donna Incinta davanti al figlioletto di 3 anni : arrestato : Un pregiudicato di 44 anni, Giovanni Tarantello, ha tentato di rapinare una donna incinta davanti al figlio di 3 anni. L'aggressione è avvenuta lo scorso 5 agosto. La donna è stata ferita ad una spalla, in modo non grave. Il rapinatore è stato poi rintracciato e arrestato grazie alle telecamere di videosorveglianza.Continua a leggere

Dopo sette anni di matrimonio - uomo impotente taglia gli arti con un machete alla moglie perchè non restava Incinta : Un uomo ha tagliato le mani alla moglie utilizzando un machete perchè la donna non riusciva a restare incinta Dopo sette anni di matrimonio. L’assurda, ma vera notizia, arriva dal Kenia dove un uomo, Stephen Ngila ha aggredito la moglie Jackline “colpevole” in sette anni di matrimonio di non avergli dato l’erede. L’uomo, prima di procede all’aggressione, ha detto alla moglie che quello era il suo ultimo giorno ...

Hilaria Baldwin è Incinta - arriva il 5° figlio in sei anni per Alec Baldwin : Di nuovo padre a 61 anni. Per la quinta volta in sei anni. Alec Baldwin sarà ancora una volta papà grazie alla moglie Hilaria Baldwin, ufficialmente incinta dopo aver subito un aborto a inizio 2019.La 35enne Hilaria ha annunciato la lieta notizia sui social, pubblicando un'ecografia.È ancora molto presto ... ma abbiamo scoperto che c'è una piccola persona dentro di me. Il suono di questo cuore forte mi rende così felice, soprattutto a causa ...

Uccidono la madre Incinta davanti ai suoi occhi - bimba di 2 anni fa qualcosa di incredibile : Una bimba di 2 anni è stata molto probabilmente la testimone oculare dell’omicidio della madre. L’omicidio si è consumato in una piccola cittadina della Georgia a Carroll County. Un killer, probabilmente introdotto nella casa della donna da una finestra, ha crivellato di colpi la povera ragazza. La donna, come racconta il Daily News, era incinta ed è stata uccisa alla presenza della figlia di soli 2 anni. Il killer si ...